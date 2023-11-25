Москва, 25 ноября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Правительство России прорабатывает возможность повышения провозной мощности Восточного полигона железных дорог до 255 млн тонн. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Он отметил, что в настоящее время самым востребованным и дефицитным с точки зрения провозных мощностей является восточное направление (БАМ — Транссиб).

«Мы сейчас как раз занимаемся тем, что планируем, как увеличить провозные мощности этого направления для того, чтобы удовлетворить потребности народного хозяйства», — приводит ТАСС его слова.

Белоусов напомнил, что в 2024 году в соответствии с указом президента России провозная мощность должна выйти на объём 180 млн тонн, а к 2030 году — на 210 млн тонн.

По его словам, это является минимальной планкой, поскольку совместно с главой Минтранса Виталием Савельёвым прорабатывается вопрос повышения провозной мощности до 255 млн тонн.

Транссибирская железнодорожная магистраль является самой длинной железной дорогой в мире (9,288 тыс. км), она соединяет Москву и Владивосток. БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (4,3 тыс. км), второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану.

Как передавало ИА Регнум, в России продолжается модернизация инфраструктуры всего Восточного полигона железных дорог. Так, на БАМе и Транссибе активно идёт расширение узких участков для наращивания грузооборота. В 2022 году провозная способность Восточного полигона уже достигла 158 млн тонн различных грузов.

В 2023 году открылось двухпутное движение поездов на перегоне Биркчул — Казановская в Республике Хакасия. В Хабаровском крае завершилась реконструкция станции Ванино, а в Амурской области завершаются строительные работы в новом Керакском тоннеле. В Иркутской области закончили модернизацию участка Тайшет — Тагул.

К концу 2024 года по железной дороге можно будет не только везти больше, но и быстрее. Например, доставить контейнеры из портов Дальнего Востока до западных рубежей нашей страны можно будет всего за 7 суток.

По нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» работы на Восточном полигоне железных дорог включают в себя не только строительство крупных объектов — тоннелей, мостовых переходов. Также для «расшивки» узких участков на БАМе или Транссибе идет модернизация станций, строительство вторых путей и другие работы.