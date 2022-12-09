Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину хотелось поддержать строителей, которые восстанавливали повреждённый взрывом Крымский мост, и самому оценить качество их работы. Об этом российский лидер заявил 9 декабря журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Путин объяснил, почему лично проехал за рулём автомобиля по Крымскому мосту после его восстановления. По его словам, хотелось самом посмотреть на работу и сравнить с тем, что указано в официальных отчётах.

«Прежде всего, поддержать строителей, сказать им спасибо. Потому что они в очень короткие сроки сделали огромный объём работы, и сделали это качественно», — сказал Путин.

Он добавил, что работа была сделана хорошо.

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