Москва, 15 декабря, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Подразделения российских войск за неделю с 9 по 15 декабря на донецком направлении отразили 49 атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Потери украинской армии достигли почти 1,6 тыс. бойцов. Об этом 15 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Также при поддержке авиации и артиллерии подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках фронта.

Российские военные нанесли удары по скоплению живой силы и военной технике противника в районе Артёмовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки.

«Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Как сообщал ИА Регнум, украинская армия за сутки 13 декабря на донецком направлении потеряла 265 военных, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Российские военные на этом направлении отразили шесть атак ВСУ в районах села Клещеевка и посёлка Кирово в ДНР. Они нанесли поражение украинской армии в районах Марьинки, посёлка Курдюмовка, сёл Красное и Андреевка. В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две САУ «Акация», три гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-30.

14 декабря российские военные нанесли украинской армии поражение в районе села Новомихайловка в ДНР. Под огонь артиллерии и тяжёлых огнемётных систем попал личный состав и техника 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Украинская армия потеряла за сутки на южнодонецком направлении до 90 военных убитыми и ранеными, а также два пикапа.