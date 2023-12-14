Москва, 14 декабря, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки на донецком направлении потеряла 265 военных, сообщили 14 декабря в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Общие потери противника на данном направлении составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщили в ведомстве.

Российские военные на этом направлении отразили шесть атак ВСУ в районах села Клещеевка и посёлка Кирово в ДНР. Они нанесли поражение украинской армии в районах Марьинки, посёлка Курдюмовка, сёл Красное и Андреевка.

В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две САУ «Акация», три гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-30.

В Минобороны России также сообщили, что украинская армия за сутки потеряла на краснолиманском направлении до 180 военных, на купянском — 45 военных, на южнодонецком — до 90 военных убитыми и ранеными.