Москва, 14 декабря, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Российские военные нанесли украинской армии поражение в районе села Новомихайловка в ДНР, сообщили 14 декабря в Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.

Украинская армия потеряла за сутки на южнодонецком направлении до 90 военных убитыми и ранеными, а также два пикапа.

Минобороны сообщило, что за сутки ВС России нанесли удары по ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. Украинские войска потеряли до 45 военных убитыми и ранеными.

Потери ВСУ на херсонском направлении составили за сутки 40 военнослужащих. Российские военные в Херсонской и Запорожской области уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.