Запорожская область, 14 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Уроженец Краматорска Станислав Гринченко, не по своей воле ставший боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал, что в первые же двое суток пребывания на передовой в районе Работино Запорожской области добровольно сдался в плен русской армии. В интервью телеканалу «Звезда» 14 декабря он признался, что выжить в условиях артиллерийского штурма ВС РФ помог совет родного брата — участника специальной военной операции в рядах российской армии. Гринченко и другие военнослужащие воспользовались частотой 149.200 «Волга».

Кадр из видео Станислав Гринченко

В зону специальной военной операции (СВО) Станислав попал 22 ноября 2023 года, после подготовки в учебном центре в Днепропетровской области под руководством грузинских наёмников. А уже 24 ноября благополучно сдался в плен.

Гринченко пояснил, что иного способа попасть в Россию, где живут его родные, просто не было — все выходы и рации блокировались — а воевать против русских он не собирался. Говорит, что такими, как он, новобранцами ВСУ просто затыкают дыры в обороне. К примеру, на передовой, куда их привёл не командир, а дрон, все были мертвы.

«Как котят кинули. Ни лопат, только автоматы были и патроны дали. И что ты с ними сделаешь, когда тебя артой кроют?» — поделился Гринченко.

С его слов, когда начался новый обстрел, от украинского военного руководства по рации последовал приказ «не отступать» и совет покончить с собой при необходимости.

По словам Гринченко, в тот момент повезло, что штурмовали соседние позиции. Под прикрытием задымления бойцы нашли способ вырваться с линии огня и воспользоваться частотой 149.200 «Волга» для сдачи в плен, как советовал брат.

Теперь Гринченко, родне которого сообщили, что он погиб при исполнении, говорит, что не намерен участвовать в обмене военнопленными. Он рассчитывает получить российское гражданство и вместе с братом служить в Вооруженных силах РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в районе Работино Запорожской области идут активные боевые действия. Только за 13 декабря артиллерией ВС РФ нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. Потери врага составили до 45 бойцов убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

Сложивший на днях оружие украинский военнослужащий Назар Курьян рассказал, что в роте, которой командовал рядовой с позывным Херсон, осталась только треть личного состава, а во взводе — не более 11 человек. По его словам, украинских военнослужащих запугивали, призывая ни в коем случае не сдаваться в плен.

Украинский боевик, воевавший в составе спецподразделения «Скала» близ Новопрокоповки Запорожской области, заявил, что в ВСУ за неподчинение жестоко карают и могут даже убить. По его словам, в «Скале» к военным относятся как к животным, а у спецподразделений есть подвал для провинившихся, откуда мало кто возвращается живым.

27 сентября 2023 года оперативные службы сообщили, что с середины лета 2023 года около 10 тыс. украинских военнослужащих воспользовались возможностью выйти на специальную радиочастоту 149.200 «Волга» и сдаться в плен. И что как раз районе Работино украинские военные складывали оружие целыми группами.