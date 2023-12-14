Москва, 14 декабря, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Военные Воздушно-десантных войск России зачистили опорный пункт украинской армии около Работино на запорожском направлении. Видеозапись этого 14 декабря опубликовало Министерство обороны.

Алексей Майшев/РИА Новости

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На кадрах видно, как российские десантники подошли к опорному пункту ВСУ в лесопосадке и открыли по нему огонь, а также запустили гранаты в бойцов ВСУ. После этого двое украинских военных покинули укрытие и сдаюлись в плен.

«Воины-десантники зашли в лесопосадку, где находилось подразделение ВСУ. Плотным огнём из стрелкового оружия «крылатая пехота» подавила сопротивление противника», — проинформировало оборонное ведомство.

Сообщается о больших потерях живой силы ВСУ в ходе российской атаки по опорному пункту.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 декабря официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки Вооружённые силы России нанесли удары по украинским позициям у Работино в Запорожской области. По его словам, ВСУ за сутки лишились 45 бойцов убитыми и ранеными, а также двух автомобилей.

Российские военнослужащие 1 декабря уничтожили FPV-дроном немецкий танк Leopard 2A4 ВСУ. По танку также попал противотанковый управляемый снаряд.