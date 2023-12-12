Москва, 12 декабря, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Ударная группа разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» группировки Вооружённых сил России «Центр» уничтожила сеть опорных пунктов украинской армии на краснолиманском направлении. Видеозапись 12 декабря опубликовало Министерство обороны.

Станислав Красильников/ТАСС

Во время выполнения боевого задания экипажи «Аллигаторов» двигались на предельно малых высотах и с кобрирования произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по целям, которые выявили авиационные наводчики группировки «Центр».

Пилот вертолёта Ка-52 с позывным Кадет рассказал, что после получения координат цели его экипаж вышел на исходную позицию, сманеврировал и произвёл пуск ракет. Затем наводчик подтвердил нанесение удара по цели, и «Аллигатор» в штатном режим вернулся на аэродром базирования.

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«Данный вертолёт на данный момент самый современный и самый активно воюющий. За всё время СВО, сколько бы ни было на нём произведено боевых вылетов, он зарекомендовал себя как очень надежная боевая машина, которая с большой точностью может поражать на безопасном удалении цель противника», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 декабря в Минобороны рассказали, что российские модернизированные вертолёты Ка-52М впервые отработали по целям ВСУ на донецком направлении. По данным ведомства, удар нанесли по переданным авиационным наводчиком координатам.

Позднее в этот же день военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что вертолёты Ка-52М после модернизации могут стрелять лёгкими многоцелевыми управляемыми ракетами «воздух — поверхность», которые способны поражать широкий круг стационарных и движущихся наземных целей. Он добавил, что также увеличилась дальность обнаружения целей и стабильность её работы.