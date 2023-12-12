Российские «Аллигаторы» уничтожили опорные пункты ВСУ под Красным Лиманом
Российские «Аллигаторы» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ под Красным Лиманом
Москва, 12 декабря, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Ударная группа разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» группировки Вооружённых сил России «Центр» уничтожила сеть опорных пунктов украинской армии на краснолиманском направлении. Видеозапись 12 декабря опубликовало Министерство обороны.
Во время выполнения боевого задания экипажи «Аллигаторов» двигались на предельно малых высотах и с кобрирования произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по целям, которые выявили авиационные наводчики группировки «Центр».
Пилот вертолёта Ка-52 с позывным Кадет рассказал, что после получения координат цели его экипаж вышел на исходную позицию, сманеврировал и произвёл пуск ракет. Затем наводчик подтвердил нанесение удара по цели, и «Аллигатор» в штатном режим вернулся на аэродром базирования.
«Данный вертолёт на данный момент самый современный и самый активно воюющий. За всё время СВО, сколько бы ни было на нём произведено боевых вылетов, он зарекомендовал себя как очень надежная боевая машина, которая с большой точностью может поражать на безопасном удалении цель противника», — рассказал он.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 декабря в Минобороны рассказали, что российские модернизированные вертолёты Ка-52М впервые отработали по целям ВСУ на донецком направлении. По данным ведомства, удар нанесли по переданным авиационным наводчиком координатам.
Позднее в этот же день военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что вертолёты Ка-52М после модернизации могут стрелять лёгкими многоцелевыми управляемыми ракетами «воздух — поверхность», которые способны поражать широкий круг стационарных и движущихся наземных целей. Он добавил, что также увеличилась дальность обнаружения целей и стабильность её работы.