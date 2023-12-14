Москва, 14 декабря, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на краснолиманском направлении до 180 военных. Об этом 14 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Также российские подразделения уничтожили три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Caezar производства Франции украинской армии.

«Подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике», ― добавил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря расчёты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» российских войск уничтожили замаскированные позиции и скопление боевой техники ВСУ на купянском направлении. Цели удалось установить разведывательным подразделениям, оснащённым беспилотниками. Они передали координаты украинских позиций артиллерии.

Днём ранее, 13 декабря, ВСУ в зоне специальной военной операции потеряли на краснолиманском и купянском направлениях до 155 военнослужащих и три единицы бронетехники. На краснолиманском направлении действовали подразделения группировки вооружённых сил «Центр». Они отразили атаку штурмовиков украинской армии возле села Червоная Диброва в ЛНР. Кроме того, российские артиллеристы нанесли удар по противнику, расположившемуся в Серебрянском лесничестве.