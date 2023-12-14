Минск, 14 декабря, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Ситуация на земле в зоне конфликта на Украине свидетельствует об очевидной несбыточности мечтаний Запада нанести России «стратегическое поражение». Об этом 14 декабря заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ в Минске.

РИА Новости

По словам главы СВР, сейчас главной точкой подрывных усилий западных стран в регионе является Украина, на которой США вместе с союзниками по НАТО цинично используют украинцев как пушечное мясо в своей агрессии против России.

«За счёт отправки киевскому режиму бесконечных эшелонов с оружием и военной техникой американцы и европейцы пытаются нанести Москве, как это было принято говорить на Западе, стратегическое поражение, однако реальное развитие ситуации на земле показывает очевидную несбыточность таких мечтаний», — заявил он.

Сейчас на Западе уже по-другому формулируют свою цель в украинском конфликте, которая теперь звучит как «нельзя допустить победы России», добавил Нарышкин.

«Но и от этого постулата им придётся отказаться», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Сергей Лавров 13 декабря рассказал, что США после провала контрнаступления ВСУ включили «новую мантру»: не дать президенту России Владимиру Путину победить в конфликте на Украине, чтобы Москва не завоевала НАТО. По его словам, Вашингтон считает, что в этом случае США не удастся отсидеться.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, чтоЗапад, по сути, вступил в военный конфликт с Россией. Он также назвал нынешнее время бурным и драматическим.