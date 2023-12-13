Москва, 13 декабря, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты после провала контрнаступления украинской армии включили новую мантру: не дать президенту России Владимиру Путину победить в конфликте на Украине, чтобы Москва не завоевала всю НАТО. Об этом 13 декабря рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров во время правительственного часа в Совете Федерации.

Михаил Терещенко/ТАСС Владимир Путин

«После краха на так называемое контрнаступление в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита [главы киевского режима Владимира] Зеленского очередного, новую мантру: не дать Путину победить на Украине», — сказал он.

Министр добавил, что Вашингтон считает, что после этого Россия начнёт завоёвывать страны НАТО и в этом случае США не удастся отсидеться.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Запад по сути вступил в военный конфликт с Россией. Политик также назвал нынешнее время бурным и драматическим.

Лавров 27 ноября заявил, что у России нет никаких агрессивных и завоевательских планов в Европе. Глава МИД напомнил, что киевский неонацистский режим, который корнями уходит в государственный переворот в феврале 2014 года, открыто, при поддержке Запада, взял курс на истребление всего русского на тех землях, которые осваивались русскими в течение столетий.

Путин заявил 5 октября, что Россия — самая большая по территории страна в мире и она не ищет новых земель. Он добавил, что у Москвы нет никаких интересов с точки зрения отвоевания дополнительных территорий.