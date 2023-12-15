Москва, 15 декабря, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ и главред ИА Регнум Марина Ахмедова опубликовала в своём Telegram-канале мнение одного из читателей о словах российского лидера Владимира Путина про русский народ.

Александр Щербак/ТАСС

Раскрывать личность писавшего Ахмедова не стала, лишь отметив, что мнение этого человека звучит не так часто и оно весьма ценно.

Накануне, 14 декабря, президент России подвёл итоги года в прямом эфире и ответил на вопросы журналистов и простых граждан. Всего Путин затронул 67 различных тем, отвечая на волнующие страну вопросы более четырёх часов. Завершил своё общение с гражданами президент важным напутствием: «надо верить в великий русский народ. В этой вере — залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России».

Реакция на слова президента последовала от многих: от политиков, экспертов, политологов, журналистов, россиян и иностранцев.

«Тут не отнять и не прибавить Россия это великий русский народ, а также другие великие народы предки и старейшины которых приняли каждый в своё время решение опереться, положиться на русский народ. Русские вперёд — это клич ко всем гражданам России и даже шире. Клич ко всему миру, который устал от всех происходящих извращений над человеческой природой и особенно душой. Я призываю всех русских, считающих себя русскими, просто россиян отложить все распри и объединиться под этим знаменем «Русские вперёд!» Все мы вне зависимости от происхождения, вероисповедания, имён и фамилией живём и работаем с одной целью — величия нашей Родины и благоденствия её жителей. А если нет, то берегитесь. Русские вперед!» — привела Марина Ахмедова слова одного из своих читателей.

ИА Регнум ранее отметило, что отклики на президентскую пресс-конференцию, совмещённую с прямой линией, сводятся к двум основным пунктам. Например, автор агентства обратил внимание на фразу главы государства о предостережении самому себе, вступавшему в президентскую должность. Путин признался, что предостерёг бы себя от наивности и избыточной доверчивости в отношении так называемых партнёров.