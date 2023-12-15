Москва, 15 декабря, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Рост ВВП России в 2023 году превысит 3%, следует из опубликованного 15 декабря пресс-релиза Центробанка.

«Рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%», — говорится в сообщении.

Так, рост ВВП в III квартале и оперативные данные за IV квартал показали, что увеличение экономической активности происходит существенно быстрее, чем Банк России ожидал в октябре. Это означает, что отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным.

Регулятор c учетом проводимой денежно-кредитной политики сохранил прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%. В ЦБ отметили, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

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