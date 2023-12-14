Москва, 14 декабря, 2023, 12:17 — ИА Регнум. К концу текущего года рост ВВП России ожидается на уровне 3,5%. Об этом 14 декабря в ходе итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе

«Самый главный показатель роста экономики, рост валового национального продукта к концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель», ― отметил глава государства.

По словам российского лидера, страна отыграла падение прошлого года и сделала достаточно серьёзный шаг вперед.

Как сообщало ИА Регнум, ВВП России за десять месяцев текущего года вырос на 3,2%, он уже выше, чем до санкционной атаки Запада, заявил Путин 7 декабря на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовёт!».

Он уточнил, что валовой внутренний продукт России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%. Глава государства добавил, что по темпам роста ВВП Россия опережает все страны Евросоюза.

Премьер-министр Михаил Мишустин 6 декабря заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается на уровне 3%. Он отметил, что рост в октябре в годовом выражении составил около 5%, а по результатам 10 месяцев — 3,2%. Премьер-министр добавил, что российская промышленность в целом неплохо отреагировала на внешнее давление в виде санкций и постепенно восстанавливается после некоторого спада.