Москва, 15 декабря, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Руководство Евросоюза попыталось досадить России, предоставив Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, и решив начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в организацию, заявил 15 декабря журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Правительство Грузии Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

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