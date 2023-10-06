Гранада, Испания, 6 октября, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Отсутствие у Грузии статуса кандидата в Европейский союз является несправедливым по отношению к Тбилиси, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде 6 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это совершенно несправедливо, что вам не пообещали, что вы вступите как можно быстрее, потому что вы проделали огромную работу и вы очень нам нужны…» — сказал Орбан в беседе с грузинскими журналистами.

Он отметил, что отсутствие у Грузии статуса кандидата в Евросоюз, вероятно, является следствием «усталости ЕС от расширения». Кроме того, по словам Орбана, многие европейские лидеры не хотели бы, чтобы Тбилиси получил необходимые финансовые ресурсы после вступления в объединение.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что правительство страны подало официальную заявку на вступление в Европейский союз. Государственный деятель добавил, что прилагает усилия, «направленные на объединение в единой европейской семье».

По словам Гарибашвили, принятие Евросоюзом в очередной раз отрицательного решения по статусу Грузии в качестве кандидата на вступление в ЕС станет большой ошибкой. Гарибашвили добавил, что Евросоюз обязан до конца года предоставить Грузии «заслуженный» статус кандидата в члены ЕС, который Украина и Молдавия получили летом прошлого года.