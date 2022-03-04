Тбилиси, 4 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Правительство Грузии подало официальную заявку на вступление страны в Евросоюз. Об этом вечером 3 марта сообщил в соцсети Twitter премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

«Мы подали официальную заявку на членство в ЕС, мы доказали, что наше место в европейской семье, и европейский путь — это необратимый выбор грузинского народа», — сказал глава грузинского правительства.

Он назвал этот день «историческим» для республики. Ранее в прямом эфире местных телеканалов Гарибашвили подписал заявку. Премьер-министр заявил, что продолжает «усилия наших предков, которые были направлены на объединение в единой европейской семье».

Напомним, Гарибашвили ранее неоднократно заявлял, что заявку на вступление в ЕС планируется подать в 2024 году. К этому нужно было подготовить страну. После того, как в ЕС попросилась Украина, то же самое срочно сделали Грузия и Молдавия.