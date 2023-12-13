Москва, 13 декабря, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Правительство России одобрило обнуление пошлин на импортные яйца, чтобы снизить цену на этот товар, сообщил «Известиям» источник, участвующий в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза.

Известия/Андрей Эрштрем

Эту информацию подтвердили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова и отметили, что уже есть подписанный протокол. В пользу обнуления пошлин выступила комиссия правительства по тарифно-таможенному регулированию.

В Минэкономразвития отметили, что сейчас размер ввозной пошлины на яйцо составляет 15% от стоимости продукции. При обнулении пошлин с 1 января по 30 июня 2024 года поставщики смогут ввезти 1,2 млрд яиц.

«Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения», — сообщили в министерстве, добавив, что яйца можно будет ввозить из дружественных стран.

В Евразийской экономической комиссии поддержали эту инициативу.

В Минсельхозе сообщили, что обнуление импортных пошлин на куриное яйцо позволит насытить внутренний рынок и снизить цены. Российская сторона ведёт переговоры с дружественными странами об увеличении поставок. До конца недели в страну поступят первые партии из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции.

По словам главы Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, неясно, позволят ли поставки яиц из-за рубежа насытить российский рынок и какая будет цена у этого товара с учётом транспортировки.

«Дело в том, что в верхнем ценовом регистре сетям хватает яиц, эта продукция широко представлена в диапазоне 90–110 рублей, у ретейлеров нет в достаточном объеме продукции, стоимость которой не превышает 60–70 рублей», — сказал Карпов.

Как сообщила глава Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, куриные яйца из Турции дороже российских. Комментируя подорожание яиц, она отметила, что оно связанно с повышенным спросом, хотя во многом и искусственно созданным.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря ФАС предложила российским ретейлерам до марта ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Генпрокурор Игорь Краснов 8 декабря сообщил, что поручил проверить ситуацию с ростом цен на куриные яйца.

По данным Росстата, куриные яйца в торговых сетях подорожали в разных регионах России от 10% до почти 30%. С начала года эта продукция подорожала на 36,5%, а в годовом выражении — на 40,3%.