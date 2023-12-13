Москва, 13 декабря, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Импортные яйца в объеме 1,2 млрд штук намерены завести в Россию беспошлинно с 1 января по 30 июня 2024 года. Решение о введении тарифной льготы на ввоз в страну пищевого яйца домашних кур 13 декабря поддержала правительственная подкомиссия по тарифно-таможенному регулированию, а соответствующий протокол утвердил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. В связи с импортными поставками Минсельхоз РФ ожидает стабилизации цен уже в ближайший месяц.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В официальном Telegram-канале Минэкономразвития указано, что данное решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Уточняется при этом, что инициативой, уже получившей поддержку Евразийской экономической комиссии, могут воспользоваться поставщики из дружественных стран.

Ранее о том, что поставки импортных яиц пойдут из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран, информировали «Известия» со ссылкой на планы Минсельхоза. Решение об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо — оперативная мера для того, чтобы насытить внутренний рынок, пояснили журналистам в профильном ведомстве.

В свою очередь, доктор экономических наук Никита Кричевский считает, что причиной ценового ажиотажа на яичном рынке стала «жадность» по Мишустину». Иными словами, сложилась ситуация, когда предприниматели, не желая упускать выгоду, поднимают внутренние цены вслед за мировыми. Об этом глава российского правительства Михаил Мишустин заявлял ещё в 2020 году, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Тогда же он подчеркнул: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе.

В ситуации 2023 года, по мнению Кричевского, объективные причины для роста цен на яйцо имеются, но не в два-три раза, что наблюдается в последнее время. Исходя из существующего положения экономист предположил в своём Telegram-канале 13 декабря, что владельцы птицефабрик осознают, что в условиях обнуления пошлины борьба за покупателя обострится, а значит, сверхприбыли обернутся потерями.

«Вскоре, плюс-минус в феврале–марте, владельцы птицефабрик будут обивать пороги кабмина и накачивать медиа просьбами восстановить пошлины. Дескать, теряются рабочие места, снижаются выручка и налоги, сокращаются зарплаты, уменьшаются инвестиции. Продовольственная безопасность, опять же», — отметил Кричевский.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%, следует из данных Генпрокуратуры за 8 декабря. Глава ведомства Игорь Краснов по итогам заседания межведомственной экспертной группы по противодействию картелям с участием представителей Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли проучил осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров. Их итогом должно стать принятие мер реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен.

Искусственным ажиотаж на яйца назвала заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина 10 декабря. Она уверяет, что при самообеспеченности региона порядка 200% этой продукции хватит всем. Заявление чиновницы прозвучало на фоне появления видеокадров с губернаторской ярмарки в Белгороде. Утверждалось, что люди занимают очередь с раннего утра, чтобы купить яйца по 67 рублей за десяток, тогда как в магазинах цена доходит до 180 рублей.

О готовности бизнеса ограничить наценки на яйца на 5–10% сообщили 8 декабря «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).