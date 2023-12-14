Будапешт, 14 декабря, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Зал заседания, в котором проходил саммит Евросоюза, покинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в момент, когда шло голосование о начале переговоров с Украиной по вопросу вступления в ЕС. Об этом 14 декабря сообщил журналистам The Guardian европейский источник в кулуарах саммита.

Attila Volgyi/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Орбан временно отсутствовал в зале заседаний, когда Совет принял решение по Украине, это было согласовано и сделано конструктивно», — указал источник.

Другой источник отметил, что Орбан прекрасно знал, какое решение будет приниматься.

Ранее ИА Регнум сообщало, что венгерский премьер-министр Орбан заявил по итогам заседания саммита ЕС в Брюсселе, что Венгрия не принимала участия в голосовании касательно начала переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Как указал Орбан, Будапешт считает решение о начале переговоров с Киевом по вступлению ЕС ошибочным шагом, так как нынешнее состояние Украины не позволяет начинать с ней подобные переговоры.

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, европейские лидеры решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Грузии решено предоставить право стать кандидатом на вступление.