Брянск, 10 декабря, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Школьница из Брянска, устроившая стрельбу в гимназии № 5, находилась под влиянием неизвестных лиц. На это указывают несостыковки в её дневнике, заявил 10 декабря в суде отец девочки Дмитрий Афанаскин.

Надежда Михеева/ТАСС

По его словам, записи девочки, оставленные в Сети, противоречат друг другу. Похоже, что кто-то завладел её аккаунтом или загипнотизировал школьницу так, что она перестала отвечать за свои действия.

«Взрослый текст, во-первых. Во-вторых, там несостыковки в тексте, я считаю, это или подделка или что-то ещё», — заявил Афанаскин на видео из зала суда, опубликованном в Telegram-канале Shot.

Мужчина рассказал, что поведение его дочери Алины заметно изменилось более чем полгода назад, оно постепенно ухудшалось, ребёнок стал нервозным и неспокойным. Афанаскин, по его словам, говорил об этом жене, предлагал отвести девочку к психиатру или подобрать таблетки.

Он подчеркнул, что в семье никогда не было скандалов и ссор, обеих дочерей-близняшек — Алину и Дарью — родители любили одинаково.

Как сообщало ИА Регнум, в результате стрельбы из охотничьего ружья, которую утром 7 декабря устроила 14-летняя ученица гимназии в Брянске, погибла её ровесница. Ещё пятеро подростков получили ранения, двое из них остаются в тяжёлом состоянии.

По данным источников, восьмиклассница вела в Сети дневник и на его страницах жаловалась на издевательства со стороны знакомых. По словам автора дневника, эти люди, прежде всего одноклассники, «испортили ей жизнь». В дневнике также указано, что автор изучал в Сети связанную с оружием информацию и на протяжении нескольких месяцев ждал момента, когда можно будет взять принадлежащее отцу ружьё. Там же были прописаны жалобы на отца, который якобы дома также оказывал давление на девочку.

Отца школьницы Афанаскина обвиняют по статьям о небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 224 УК РФ) и доведении несовершеннолетнего до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ). По версии следствия, он довёл дочь до суицида «путём угроз, жесткого обращения и систематического унижения её человеческого достоинства».

Помимо отца школьницы в рамках следствия были задержаны Сергей Поддубный, директор охранного предприятия, в ведении которого находится гимназия, и сотрудница охраны школы Галина Черткова. Суд 9 декабря арестовал обоих на два месяца. Решением суда от 10 декабря под домашний арест отправлена Лариса Католикова, заместитель директора гимназии № 5.