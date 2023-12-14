Москва, 14 декабря, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Скорее всего, руководство НАТО разместит в Финляндии одно из своих подразделений, которое подготовлено к боевым действиям в условиях севера, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Об этом он заявил 14 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Ранее стало известно, что 18 декабря Финляндия подпишет оборонное соглашение с США, которое предполагает, что Соединённые Штаты получат доступ к её 15 военным базам.

«Я думаю, что в первую очередь на этих базах будут размещены средства нападения. Вероятнее всего, это будут аэродромы, на которых разместятся самолёты F-35, системы ПРО и разведки. Речь идёт радиолокационных станциях, радиотехнической разведке и прочем. Кроме того, скорее командование НАТО отправит в Финляндию не столько пехоту, сколько подразделения, обученные ведению боевых действий в условиях севера. У американцев есть подобные подразделения. Например, они часто участвуют в учениях, которые проводятся в Норвегии и на Аляске», — сказал Кнутов.

По его мнению, скорее всего, одно из таких подразделений обоснуется в Финляндии.

«Сам по себе факт подписания этого соглашения крайне негативный. Кроме того, очень важно, как в этом документе будет оговорена возможность размещения в Финляндии ядерного оружия. Когда Финляндия вступала в НАТО, она могла сразу оговорить, что ядерное оружие на её территории размещаться не будет. Но она этого не сделала. Интересно, как она поступит сейчас», — заметил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал, что для размещения американских войск на территории Финляндии откроют 15 военных районов. В соответствующем соглашении прописаны такие вопросы, как ввод войск, размещение техники.

До этого, 4 апреля, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал США документ о присоединении Финляндии к НАТО. Таким образом эта страна официально стала 31-м членом альянса.

В начале сентября 2023 года газета Iltalehti сообщила, что на территории Финляндии будет военное присутствие США, которые начнут использовать аэропорт Рованиеми в Лапландии.