Москва, 14 декабря, 2023, 15:12 — ИА Регнум. В том, что кто-то из западных журналистов не смог попасть на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, виноват пресс-секретарь Дмитрий Песков, пошутил глава государства, отвечая на реплику журналистки газеты The New York Times.

Гавриил Григоров/POOL /РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года» Песков дал слово журналистке The New York Times Валери Хопкинс, сказав, что уже пообещал это сделать.

Взяв микрофон, он сказала, что почти год корреспонденты западных СМИ не могли принять участие в подобных мероприятиях и что она рада возможности участвовать в прямой линии сегодня.

«Это Песков виноват. Я человек открытый, демократический», — сказал Путин.

На сегодняшней пресс-конференции, на которую пригласили как российских, так и зарубежных журналистов, Песков предложил передать микрофон журналистке The New York Times.

«Нет, давайте мы сначала дадим «Синьхуа», а потом The New York Times», — сказал Путин.

Пресс-конференция «Итоги года» началась в полдень по московскому времени. На трансляцию этого мероприятия телеканалы заложили три часа в сетке вещания.