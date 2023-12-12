Москва, 12 декабря, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Российские федеральные телеканалы оставили порядка трёх часов в сетке вещания на трансляцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Прямую трансляцию планируется начать в 12:00. Согласно программе телепередач, по три часа эфирного времени закладывают Первый канал, а также НТВ, ОТР и «Россия-1» — до 15:00.

Четыре часа в сетке вещания заложили телеканалы «МИР» и «360 Новости» — с полудня до 16:00. Отмечается, что отсутствует отметка о выходе программы у них в прямом эфире.

В 2023 году прямую линию и Большую пресс-конференцию объединили в «Итоги года с Владимиром Путиным». Общение с президентом России состоится 14 декабря в 12:00.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что в предстоящие дни Путин тщательно ознакомится с вопросами, поступающими от россиян к объединённой прямой линии и пресс-конференции.

Вопросы граждан обрабатывают по блокам тем, систематизируют, поэтому, отметил Песков, есть возможность по основным блокам посмотреть обращения российских соотечественников.

Песков уточнил, что по состоянию на 11 декабря к предстоящей прямой линии и большой пресс-конференции президента уже поступило более миллиона звонков и вопросов через СМС. В частности, сотрудники горячей линии зафиксировали более 333 тыс. вопросов по СМС и ММС и 740 тыс. звонков.

Прямая линия с президентом России и Большая пресс-конференция проводятся с 24 декабря 2001 года.