Москва, 14 декабря, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Вступление Молдавии в Европейский союз, но без Приднестровья вполне возможно, и это может произойти по одному из двух сценариев. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 декабря заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз, и заверила, что в процессе этой реинтеграции будут учтены и интересы жителей Приднестровья.

«Госпожа Санду — гражданка Румынии. Поэтому всякий раз, говоря о Молдавии, мы должны иметь в виду Румынию. Все вопросы будут решаться в Бухаресте. Санду, будучи гражданкой другой страны, ничего не определяет. Для того, чтобы впоследствии урегулировать приднестровский вопрос, нам придётся разговаривать с Румынией, а не с Молдавией. А с госпожой Санду нам разговаривать не о чем. От неё не зависит почти ничего», — сказал Трухачёв.

Что касается вступлении Молдавии в ЕС без Приднестровья, то, по его мнению, такое вполне возможно. Это единственная из стран СНГ, которая может войти в Европейский союз. И тут есть два варианта. Первый — это поглощение Молдавии Румынией. Поскольку Румыния — это страна ЕС, то, стало быть, и Молдавия станет частью Евросоюза.

«Санду и рассматривает этот вариант не потому, что она такая убеждённая сторонница объединения с Румынией, а именно потому, что это способ войти в ЕС и НАТО. Это для неё первично. Второй вариант — вступление Молдавии в ЕС как независимого государства без Приднестровья. Молдавия — небольшая страна, а её жители и так имеют паспорта Евросоюза, так как многие из них граждане Румынии», — объяснил доцент.

При этом Трухачёв не исключил, что Румыния не хочет присоединения Приднестровья к Молдавии, а значит, Бухарест может заставить Молдавию «отпустить» Приднестровье.

Эксперт скептически отнёсся и к возможности военной авантюры Молдавии в Приднестровье.

«Во-первых, молдавская армия слишком мала. Во-вторых, своего «Правого сектора» (украинская экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) там нет. В-третьих, за Молдавию могла бы воевать Румыния, но она делать этого, конечно, не будет. Основная военная угроза Приднестровью исходит со стороны Украины», — убеждён Трухачёв.

Что касается обещаний учесть интересы жителей Приднестровья, то, как предположил эксперт, Молдавия едва ли согласится на федерализацию и признание русского вторым государственным языком.

«Возможно, Санду имела в виду, что может произойти окончательный развод Молдавии и Приднестровья. А судьбу Приднестровья в таком случае военным путём и по заказу из ЕС и НАТО будет решать Украина», — подытожил Трухачёв.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Санду, Кишинёв сделает всё возможное для помощи жителям левобережья Днестра и допустила, что при менее оптимистичном сценарии существует возможность вступления в ЕС в два этапа.

До этого в интервью агентству Bloomberg Санду сказала, что к 2030 году Молдавия может войти в состав Евросоюза, причём вместе с Приднестровьем.

В то же время Санду признала, что большинство граждан Молдавии не поддерживают идею вхождения страны в состав Румынии, поэтому Кишинёв сосредоточился на идее интеграции в Евросоюз.