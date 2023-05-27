Молдавия, 27 мая, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Большинство граждан Молдавии не поддерживают идею вхождения страны в состав Румынии, поэтому власти Молдавии сосредоточились на идее интеграции в Евросоюз, сказала 27 мая в интервью Geopolitique президент страны Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Румынские паспорта есть почти у каждого третьего гражданина Молдавии, но уровень поддержки идеи вхождения в состав Румынии невысок как в обществе, так и в политической среде, отметила Санду.

«У нас достаточно поддержки, чтобы стать членом ЕС, и мы к этому стремимся», — сказала она.

Молдавия была оккупирована Румынией в 1918–1940 годах. По данным социологов, около 60% граждан Молдавии выступает против вхождения страны в состав Румынии. Санду ранее отмечала, что надеется на изменение позиции граждан по этому вопросу в обозримом будущем.

В мае 2023 года Санду заявила, что Молдавия к середине 2023 года выполнит все выдвинутые Еврокомиссией условия для вступления в ЕС. В Кишинёве ждут, когда на повестке дня Совета Европы появится вопрос о начале переговоров с Молдавией, а также Украиной об их членстве в ЕС.

После вхождения Молдавии в Евросоюз республику включат в состав Румынии, заявил в мае 2023 года министр энергетики страны Виктор Парликов.