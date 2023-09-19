Ижевск, 19 сентября, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил 19 сентября предприятие по производству беспилотников в Ижевске. В частности, компания «Аэроскан», головная организация группы компаний ZALA Aero, занимается производством барражирующих боеприпасов «Ланцет» и беспилотников-разведчиков.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин во время посещения предприятие по производству беспилотников в Ижевске

Президент осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки, образцы спецоборудования и беспилотников, зашёл в учебный центр. Вместе с Путиным предприятие посетили зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов и замминистра обороны Алексей Криворучко. Главный конструктор компании Александр Захаров давал делегации все необходимые пояснения о производстве.

Как сообщало ИА Регнум, в США 26 июня назвали беспилотник «Ланцет» убийцей украинской военной техники. Эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19Fortyfive заявил, что российские военные уверенно ведут оборону от контрнаступления украинской армии и большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, способному передвигаться с максимальной дальностью в 40 км и временем автономной работы 40 минут. Сучиу назвал «Ланцет» смертоносной платформой, массово уничтожающей украинские средства ПВО и технику.

Позднее «Ланцетом» восхитились в Польше, где назвали его одним из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии и настоящим кошмаром для ВСУ. Авторы портала Interia отметили, что новые версии дронов-камикадзе можно использовать прямо с мобильной платформы, они просты в запуске и имеют эффективный электродвигатель, а боевая масса «Ланцетов» не превышает трёх килограмм, что достаточно для уничтожения бронемашины или танка.

Сами украинские военные 8 августа назвали «Ланцет» одной из главных угроз на поле боя. В ВСУ признали, что российских беспилотников всегда очень много и они доставляют много хлопот, потому что им нечего противопоставить. Самые большие проблемы «Ланцет» доставляет артиллеристам.