Москва, 5 декабря, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Вооружённые силу Украины нанесли удар по группе из 25 украинских военных, которые хотели сдаться в плен, рассказал заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС России с позывным Купол.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, украинские военные, изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям, выходили на связь на частоте 149.200.

«Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — сказал он «РИА Новости».

Всего, по его словам, сдаться пожелали 25 военнослужащих, но их убила своя же артиллерия.

Наказания в ВСУ

Взятый в плен в районе Новопрокоповки Запорожской области украинский военнослужащий, воевавший в составе спецподразделения «Скала», заявил, что в ВСУ за неподчинение жестоко карают и могут даже убить. По его словам, в «Скале» к военным относятся как к животным, а у спецподразделений есть подвал для провинившихся, откуда мало кто возвращается живым.

Медик Вооружённых сил Украины Анастасия Муцей призналась, что однажды хотела расстрелять трёх своих сослуживцев, проявивших непрофессионализм. По её словам, на передовой в рядах ВСУ часто оказываются военные, совершенно не умеющие обращаться со стрелковым оружием, гранатами и техникой.

Рост дезертирства в ВСУ

Генпрокуратура Украины возбудила 117 уголовных дел о дезертирстве в 2021 году. В этот же период были зафиксированы 2028 эпизодов самовольного оставления воинской части. За прошедшие девять месяцев из ВСУ дезертировали 4638 солдат, при этом оставили часть 10 940 военных.

В интервью журналисту Bild украинские военные выразили недовольство решениями руководства Украины, в том числе главы киевского режима Владимира Зеленского. Они заявили, что чувствуют себя брошенными.

Украинские военнопленные в России

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о посещении украинских военнопленных. Она пообщалась с 119 военнослужащими ВСУ, многие говорили, что им дали возможность позвонить домой, были те, кто передал письма и видеообращения для родных. Омбудсмен убедилась, что попавших в плен украинцев содержат в соответствии с нормами международного права.

В конце сентября появилась информация о том, что примерно 10 тыс. бойцов Вооружённых сил Украины воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга», чтобы сдаться в плен. Этому процессу помогают подпольщики, действующие в зоне специальной операции. Они распространяют информацию об указанной радиоволне.