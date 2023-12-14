Москва, 14 декабря, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по позициям Вооружённых силу Украины (ВСУ) в районе Работина в Запорожской области. Об этом 14 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

За сутки украинская армия потеряла в боях до 45 бойцов убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

На херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля.

Кроме того, в районе Дарьевки в Херсонской области и Вольянска в Запорожской области российские силы с помощью авиации, беспилотников, ударов артиллерии уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ. Также ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 128 районах.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки, 13 декабря, на краснолиманском направлении Вооружённые силы Украины потеряли до 180 военных. Также российские подразделения уничтожили три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Caezar производства Франции украинской армии.

14 декабря штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе взятия опорного пункта украинской армии в районе села Работино в Запорожской области уничтожили подразделение противника. Вражеские силы укрывались в лесу. Их удалось подавить стрелковым вооружением и ручными осколочными гранатами.