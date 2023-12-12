Москва, 12 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Сложивший оружие украинский военнослужащий Назар Курьян рассказал, что из-за отсутствия офицеров их ротой командовал рядовой с позывным Херсон. По его словам, в роте осталась только треть личного состава, а во взводе — не более 11 человек. Фрагмент разговора с ним опубликовало Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украинский военный добавил, что их запугивали, призывая ни в коем случае не сдаваться в плен.

«Говорят, в плен не сдавайтесь ни в каком случае. Лучше погибнуть там, чем погибнуть в плену, то есть вот так говорили», — поделился Курьян.

После сдачи в плен украинских солдат сразу успокоили. Боец добавил, что на Украине дезинформируют о России.

Он отметил хорошее отношение к военнопленным ВСУ со стороны российских врачей и военных. Они ежедневно получают медицинскую помощь, врач приходит по утрам и вечерам, интересуется их настроением, им показывают фильмы и рассказывают какие-то новости, добавил боец ВСУ.

«В общем, заново нас учат тому, чему нас не доучили в школе после 2014-го года», — отметил пленный.

Как сообщало 4 декабря ИА Регнум, военнопленный ВСУ поделился, что его наказал командир роты за то, что он вынес из-под обстрела тяжелораненого бойца, а не кого-то с более лёгким ранением. После этого его перевели в штурмовики. В ходе боя его контузило, и он попал в плен к российским войскам.