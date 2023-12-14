Мелитополь, 14 декабря, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе взятия опорного пункта украинской армии в районе села Работино в Запорожской области уничтожили подразделение противника, сообщили журналистам в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Отмечается, что вражеские силы укрывались в лесу. Их удалось подавить стрелковым вооружением и ручными осколочными гранатами.

«Штурмовые подразделения (ВДВ) успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований и овладению их позициями у населенного пункта Работино. Воины-десантники зашли в лесопосадку, где находилось подразделение ВСУ, и плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника», — уточнили в ведомстве.

Вытеснив украинских военных, российские десантники взяли под контроль указанные позиции и провели зачистку местности. Бойцам ВДВ удалось ликвидировать большое количество пехоты ВСУ. При этом двое военнослужащих противника сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Минобороны обнародовало видеозапись с уничтожением российскими десантниками двух украинских боевых машин пехоты (БМП) в районе Вербового в Запорожской области. Бойцы Вооружённых сил России использовали для ударов по ВСУ противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет».

12 декабря стало известно, что российские военные значительно продвинулись в Запорожской области. Речь идёт о направлении северо-восточнее Новопокровки.

При этом власти региона проинформировали, что ВСУ продолжают обстреливать населённые пункты вблизи линии боевого соприкосновения, включая Пологи, Токмак и Васильевку.