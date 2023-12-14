Москва, 14 декабря, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Российские военные отразили пять атак ВСУ на купянском направлении, сообщили 14 декабря в Минобороны.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области», — сообщили в ведомстве.

Потери украинской армии на купянском направлении составили до 45 военных, танк и две боевые бронемашины.

Минобороны также сообщило, что на краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 180 военных, три автомобиля и САУ Caezar французского производства.

За сутки в зоне СВО российские ПВО сбили 26 украинских дронов и перехватили три ракеты РСЗО HIMARS. Российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух бригад ВСУ в Херсонской и в Запорожской области.