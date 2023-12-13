ВСУ за сутки потеряли 155 военных на двух направлениях в зоне СВО
ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском и купянском направлениях 155 военных
Москва, 13 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) потеряли на краснолиманском и купянском направлениях до 155 военнослужащих и три единицы бронетехники, сообщил 13 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Иван Шилов ИА Регнум
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