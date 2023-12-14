Москва, 14 декабря, 2023, 08:55 — ИА Регнум. В 2024 году россияне хотели бы получать зарплату не ниже 120 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа. ру», участие в котором в декабре приняли более 3,5 тысячи респондентов из всех регионов страны.

Иван Шилов ИА Регнум

«В среднем россияне ожидают доход размером 123,5 тыс. рублей в месяц», ― указано в исследовании.

Причём мужчины претендуют на более высокие оклады, чем женщины: 183 тысячи и 154,7 тысячи рублей соответственно. Из мужчин больше всего денег хотят получать работники сферы недвижимости (196,7 тысячи рублей), а из женщин — дизайнеры и представители творческих профессий (169,6 тысячи рублей), сообщило ТАСС. Наибольшая разница между желаемыми зарплатами мужчин и женщин прослеживается в банковской отрасли и составляет 69%.

Самые высокие зарплатные ожидания демонстрируют специалисты IT-сферы ― 182,9 тыс. рублей, в сфере недвижимости ― 163,9 тыс. рублей, банковского дела ― 162,1 тыс. рублей и дизайна ―158,3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года большая часть жителей России заявила, что хотела бы получать в текущем году заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Согласно результатам исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», так ответили 42% респондентов. 22% хотят зарабатывать 100–150 тысяч рублей в месяц, около 8% граждан ―150–200 тысяч рублей, ещё 8% — свыше 200 тысяч рублей в месяц. Только 2% респондентов указали, что их устроит зарплата до 30 тысяч рублей ежемесячно.

Президент России Владимир Путин 7 декабря заявил, что рост реальных зарплат в России на сегодняшний момент составляет 7%, реальных доходов населения — 4,4%.

По данным исследования FinExpertiza, проведённого на основе данных Росстата, в 2023 году количество работников с зарплатой от миллиона рублей и более (до вычета подоходного налога) в России выросло на 43% по сравнению с 2021 годом. Больше всего работников-миллионеров трудятся в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тыс. человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тыс.), финансах и страховании (3,66 тыс.).

Согласно исследованию, рейтинг регионов России по уровню зарплат среди населения возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). На Чукотке доход выше 100 тысяч рублей имеют 58,7% работников, а в ЯНАО — 52,7%. Согласно расчётам, в среднем по России 14,7% работников имеют ежемесячный доход, превышающий 100 тысяч рублей.