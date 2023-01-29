Москва, 29 января, 2023, 09:13 — ИА Регнум. В 2023 году большая часть жителей России хотела бы получать заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Это следует из результатов исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», которые приводит РИА Новости.

ИА REGNUM Россия

Уточняется, что исследование было проведено в период с 20 по 26 января по репрезентативной выборке и в нём участвовало свыше одной тысячи совершеннолетних жителей России в городах, население которых составляет свыше 100 тысяч человек.

«Россияне оценили уровень желаемых доходов в 2023 году: 42% хотели бы иметь в новом году ежемесячно 50–100 тысяч рублей, 22% — 100–150 тысяч рублей в месяц. Около 8% граждан хотели бы получать 150–200 тысяч рублей, еще 8% — свыше 200 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 17% участвовавших в исследовании хотели бы получать в 2023 году от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, и только 2% респондентов указали, что их устроит зарплата до 30 тысяч рублей ежемесячно.

В то же время среди опрошенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ни один из участвовавших в исследовании не назвал такой уровень доходов желанным. При этом 14% опрошенных уточнили, что их реальный уровень доходов соответствует желаемому, и наиболее часто об этом заявляли жители Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2023 году рост зарплат, а также снижение уровня бедности.