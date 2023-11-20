Москва, 20 ноября, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Рейтинг регионов России по уровню зарплат среди населения возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), свидетельствует результаты соответствующего исследования.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Указанный список составило «РИА Новости». Авторы исследования проанализировали данные с сентября 2022 года по август 2023 года.

Согласно расчётам, в среднем по России 14,7% работников имеют ежемесячный доход, превышающий 100 тысяч рублей. В предыдущем подобном исследовании, которое проводилось год назад, доля таких граждан составляла менее 10%.

В Чукотке доход выше 100 тысяч рублей имеют 58,7% работников, а в ЯНАО — 52,7%. За ними следуют Магаданская область (47,6%), Ненецкий автономный округ (42,5%) и Москва (39,3%).

Кроме того, в десятку лидеров рейтинга вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Камчатский край, Сахалинская и Мурманская области. Самые низкие доли работников с доходом выше 100 тысяч рублей зафиксированы в Калмыкии (1,8%) и Ингушетии (2,08%).

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре стало известно об исследовании, проведённом аналитиками Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В соответствующем отчёте говорится, что среднестатистической семье в России для комфортного обслуживания ипотеки требуется иметь доход от 100,4 тысячи рублей в месяц.

Вместе с тем ещё в январе 2023 года этот показатель составлял 91,4 тысячи рублей. Согласно данным нового исследования, больше всего зарабатывать для выплаты ипотеки требуется жителям Москвы. Средняя сумма дохода семьи в указанном случае составляет 189,7 тысячи рублей.