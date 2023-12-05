Москва, 5 декабря, 2023, 14:37 — ИА Регнум. В 2023 году количество работников с зарплатой от миллиона рублей и более (до вычета подоходного налога) в России выросло на 43% по сравнению с 2021 годом, пишут 5 декабря «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza, проведённое на основе данных Росстата.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В материале говорится, что больше всего работников-миллионеров трудятся в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тыс. человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тыс.), финансах и страховании (3,66 тыс.).

Согласно исследованию, около 17,5 тыс. россиян зарабатывает от 1 млн до 2 млн рублей, 3,25 тыс. граждан — от 2 млн до 3 млн рублей, 3,7 тыс. человек — более 3 млн рублей.

Более половины всех российских работников, получающих миллион и более, числится в Москве (14,7 тыс.). Следом идут Санкт-Петербург (1,95 тыс. человек) и Подмосковье (1,44 тыс.).

Как передавало ИА Регнум, рейтинг регионов России по уровню зарплат среди населения возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), свидетельствуют результаты соответствующего исследования. На Чукотке доход выше 100 тысяч рублей имеют 58,7% работников, а в ЯНАО — 52,7%. За ними следуют Магаданская область (47,6%), Ненецкий автономный округ (42,5%) и Москва (39,3%).

Согласно расчётам, в среднем по России 14,7% работников имеют ежемесячный доход, превышающий 100 тысяч рублей. В предыдущем подобном исследовании, которое проводилось год назад, доля таких граждан составляла менее 10%.

В сентябре стало известно об исследовании, проведённом аналитиками Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В соответствующем отчёте говорится, что среднестатистической семье в России для комфортного обслуживания ипотеки требуется иметь доход от 100,4 тысячи рублей в месяц.

Вместе с тем ещё в январе 2023 года этот показатель составлял 91,4 тысячи рублей. Согласно данным нового исследования, больше всего зарабатывать для выплаты ипотеки требуется жителям Москвы. Средняя сумма дохода семьи в указанном случае составляет 189,7 тысячи рублей.