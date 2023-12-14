Калуга, 14 декабря, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью 14 декабря сбили в небе над Сухиничским районом Калужской области беспилотный летальный аппарат (БПЛА), сообщил в своём Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА», — написал губернатор.

Шапша уточнил, что на месте падения фрагментов дрона работают оперативные службы. Он добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал и удалось избежать разрушений.