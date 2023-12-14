Париж, 14 декабря, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в США обернулась для него полным провалом, поскольку Украина осталась без дополнительной финансовой помощи, написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Политик также напомнил об отчаянном шаге Зеленского, назвавшем «марионетками» России всех тех, кто отказывается оказывать помощь Киеву. Филиппо призвал Францию перестать поддерживать Украину и прекратить следовать разрушительным поручениям председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где выступил с речью в Конгрессе США и провёл встречи с рядом высокопоставленных лиц. Он участвовал в переговорах со спикером палаты представителей Майком Джонсоном и американским президентом Джо Байденом. Зеленский намеревался убедить власти США продолжать финансовую и военную помощь Украине.

11 декабря сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что поездку Зеленского в США можно назвать позорным фарсом. Политик считает, что Белый дом решил принять главу украинского режима только для того, чтобы оказать давление на представителей Республиканской партии.

13 декабря политолог Максим Жаров в беседе с ИА Регнумоценил визит главы киевского режима в Вашингтон. Эксперт считает, что поведение Зеленского напомнило ему действия гопника-попрошайки.