Вашингтон, 12 декабря, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединённые Штаты — это «позорный фарс». Об этом 11 декабря заявил сенатор-республиканец от американского штата Огайо Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Это совершенно позорно. Нам предстоит пройти <…> очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы ты, американский налогоплательщик, отдал ему ещё 61 млрд долларов», — сказал он.

Ди Вэнс также назвал приезд Зеленского «нелепостью», которая задумана «исключительно» для давления на представителей Республиканской партии, чтобы они отказались от вопроса с южной границей США и дали Киеву «ещё один карт-бланш».

Сенатор подчеркнул, что он на это не пойдёт и отметил, что, по его мнению, на такой вариант развития событий не стоит идти и всей Республиканской партии.

По его словам, если бы глава киевского режима «был умным», то он сам бы убеждал президента США Джо Байдена начать переговоры по вопросу южной границы, а так как в действительности всё совсем по-другому, то это опровергает ложь о том, что Зеленский является достойной восхищения фигурой, которая защищает свою страну.

«Итак, он приезжает в Соединённые Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь», — добавил Ди Вэнс.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Зеленский в ходе своего публичного выступления во время визита в США раскритиковал американский Конгресс за проблемы с согласованием помощи Киеву и вновь попросил у Вашингтона оружие. По словам главы киевского режима, скандалы и затягивание решения вопроса о военной помощи Киеву являются выгодными для России.

Позднее в этот же день газета The New York Times написала, что многие высокопоставленные представители Киева не понимают, насколько нестабильным будет продолжение финансирования от США. По данным издания, ожидания генералов ВСУ и высокопоставленных представителей гражданских властей Украины от помощи Вашингтона нереалистичны.