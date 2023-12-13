Москва, 13 декабря, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на совещании, проведённом в рамках подготовки к прямой линии, интересовался вопросами, поступающими от граждан России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Никольский//ТАСС Владимир Путин

По словам представителя главы государства, среди тем, которые волнуют жителей нашей страны, числятся непростая международная обстановка и специальная военная операция.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что 12 и 13 декабря Владимир Путин проводил подробное совещание с руководством президентской администрации в рамках подготовки к прямой линии. Он также связывался с министрами и главами ведомств по различным темам.

Песков заявил, что процесс подготовки к прямой линии проходит напряжённо и беспрерывно. Он также рассказал, что многие из граждан, которые звонят на прямую линию с Путиным, выражают президенту свою поддержку.

Кроме того, 12 декабря пресс-секретарь российского лидера уточнял, что жители России оставили более 2 млн вопросов главе государства. Песков назвал такой результат прекрасным социологическим срезом.

14 декабря пройдёт прямая линия с президентом России. Она начнётся в 12:00 по московскому времени. В этом году прямую линию с главой государства решили объединить с большой пресс-конференцией.