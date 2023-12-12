Москва, 12 декабря, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и его большой пресс-конференции от граждан страны поступило более двух миллионов вопросов, сообщил 12 декабря на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Это прекрасный социологический срез для анализа того, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Песков 30 ноября заявил, что мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 14 ноября. Оно объединит два ежегодных формата — прямую линию и большую пресс-конференцию.

Модераторами будут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Мероприятие начнётся в 12:00 мск.

По словам Пескова, глава государства дорожит той поддержкой, которую ему оказывают жители страны. В России Путина поддерживает подавляющее большинство граждан, и это неопровержимый факт.