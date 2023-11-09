Москва, 9 ноября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина будут объединены, мероприятие пройдет в текущем году, дата определена. Об этом 9 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru

«Это будет совмещённый формат. Да, это будет в этом году», — сказал Песков.

На вопрос о сроках проведения прямой линии он ответил, что дата определена, Кремль своевременно проинформирует о ней.

Как передавало ИА Регнум, в июне Песков сообщил, что дата проведения прямой линии с президентом будет объявлена, когда придёт время. Он добавил, что подготовка к этому мероприятию потихоньку продолжается.

Ранее стало известно, что в 2023 году прямая линия Путина может быть совмещена с большой пресс-конференцией. Песков отмечал, что это востребованные, популярные форматы.

В последний раз прямая линия, в ходе которой глава российского государства отвечал на вопросы граждан, проводилась 30 июня 2021 года, а большая пресс-конференция — 24 декабря 2021 года. В 2022 году оба эти мероприятия не проводились.