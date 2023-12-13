Вашингтон, 13 декабря, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Бывший глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли рассмеялся, услышав просьбу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о поставках Украине истребителей F-16. Об этом сообщило 13 декабря издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Как говорится в статье, беседа Милли и Залужного состоялась в контексте утечек секретных документов из Пентагона, когда американский генерал связался с украинской стороной, чтобы извиниться за скандал. Пользуясь случаем, Залужный попросил передать Киеву F-16 как можно скорее, так как в документах о них не говорилось, но Милли только рассмеялся.

Утечка секретных документов минобороны США произошла в апреле 2023 года. В крупных общедоступных соцсетях обнаружились бумаги, касающиеся украинского конфликта. В утечке оказались также сведения о Северной Корее, Китае, Иране и Объединённых Арабских Эмиратах. Утечку удалось отследить до закрытого сервера Discord, откуда в марте 2023 года бумаги переслали в другой, общедоступный сервер. Инцидент вызвал дипломатический скандал. 13 апреля ФБР арестовало подозреваемого в утечке 21-летнего военнослужащего США Джека Тейшейру.

Как ранее сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае передачи Киеву истребителей F-16 они станут законной целью для ВС России. Дипломат указала, что риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО из-за возможной передачи истребителей возрастают. В свою очередь позднее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что система противовоздушной обороны России способна в течение примерно 20 дней сбить все F-16, которые Запад может поставить Киеву. Он напомнил, что только за октябрь силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.

Позднее, 13 декабря, отставной адмирал американских ВМС Джеймс Ставридис заявил, что Киев может остаться без F-16 и дальнобойных ракет ATACMS в случае, если Конгресс США не договорится о продолжении помощи Украине. По словам бывшего главкома НАТО, это будет «ужасным моментом» для Киева. В тот же день в МИД России заявили, что использование военных баз Польши, Румынии или Словакии для взлёта с них американских военных самолётов будет равносильно участию этих стран в конфликте на Украине. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов на форуме ОБСЕ. Он указал на высказывания о планах использовать аэродромы в Польше, Румынии и Словакии для взлётов F-16, поскольку авиабазы на Украине сильно пострадали.