Вашингтон, 13 декабря, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Киев может остаться без поставок американских истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS в случае, если Конгресс США не сумеет договориться о продолжении помощи Украине. Об этом 12 декабря заявил отставной адмирал американских ВМС, экс-главнокомандующий объединёнными войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис в эфире MSNBC.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Отсутствие финансирования затруднит поставки истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS», — сказал он.

По словам бывшего главкома НАТО, это будет «ужасным моментом» для Киева. Он также усомнился в том, что Конгресс США сумеет согласовать помощь Украине до ухода на рождественские каникулы.

Есть вероятность того, что Вооружённые силы России начнут полномасштабное наступление, с которым украинская армия не сможет справиться без помощи западных стран, предупредил Ставридис.

«Мы ходим по тонкому льду», — заключил отставной американский военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал, что наглость лидера киевского режима Владимира Зеленского в ходе его выступления в Конгрессе США обернулась катастрофой для Украины. По его словам, конгрессмены пришли в ярость от слов Зеленского о том, что любой чиновник США, отказывающийся голосовать за план помощи Украине в размере 61 млрд долларов — «марионетка» президента России Владимира Путина.

Президент США Джо Байден 12 декабря заявил, что Белый дом в ускоренном темпе приближается к пределу, после которого у него не будет возможности оказывать помощь Украине, если Конгресс не согласует дополнительные бюджетные ассигнования для Киева. Он уточнил, что американская сторона продолжит поставлять Украине важное вооружение и технику, пока у ней есть такая возможность.