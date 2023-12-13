Берн, 13 декабря, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин предупредил Швейцарию о каскаде последствий, с которыми она столкнётся в случае поставки оружия киевским властям. Одним из них в интервью «РИА Новости» он назвал потерю геостратегического статуса.

Иван Шилов ИА Регнум

Посол поясинл, что Швейцарию в мире перестанут воспринимать как честного брокера, включая её посреднические функции, а также как надёжную страну для хранения финансов.

«Конфедерация утратит своё особое геоэкономическое положение, столкнётся с серьёзным ударом по своему финансовому сектору из-за оттока средств, но при этом по-прежнему будет находиться за пределами евроатлантических структур. Это заведомо проигрышный для Берна путь», — заявил посол Гармонин.

Говоря о позиции Москвы, дипломат отметил, что та считает Берн давно утратившим нейтралитет после того, как он занял явно проукраинскую позицию и принял 11 пакетов санкций ЕС в отношении России.

По словам главы дипмиссии, Берн изыскивает «лазейки», которые позволили бы ему «сохранить лицо» касательно реэкспорта.

«Однако если швейцарские власти дадут добро на прямые поставки оружия киевскому режиму, то это окончательно похоронит статус нейтралитета конфедерации в глазах всего мира», — подытожил посол.

Как передавало 2 ноября ИА Регнум, Украина закупила боеприпасы у Швейцарии в обход запрета на экспорт оружия. Американское издание Defence One утверждало, что Киев закупил боеприпасов на сумму не менее $346 млн.

В частности, 14 июля на Украину доставили 500 тыс. винтовочных патронов Winchester и 145 тыс. 338 Lapua Magnum, указав их в бумагах как бронебойные и для снайперской стрельбы на дальние дистанции. Их произвела швейцарская компания SwissP Defense, а поставил польский импортёр UMO.

При этом Швейцария запретила поставки своих боеприпасов как в Россию, так и на Украину. По этой причине Германия не смогла предоставить Украине швейцарские боеприпасы для зенитных орудий «Гепард».

17 ноября Берн начал проводить расследование реэкспорта оружия Киеву. В тот день официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарии Фабиан Майенфиш сообщил, что власти пока не знают, было ли там что-то противозаконное.