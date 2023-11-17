Власти Швейцарии начали расследование реэкспорта оружия на Украину
Берн, 17 ноября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Власти Швейцарии начали расследование после сообщений СМИ о реэкспорте швейцарских боеприпасов на Украину через Польшу. Об этом сообщил 17 ноября официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарии Фабиан Майенфиш.
«Мы пока не знаем, было ли что-либо незаконное и противоречащее законодательству, однако могу подтвердить, что SECO проводит определённое расследование», — заявил он ТАСС.
Речь идёт о статье издания Neue Zürcher Zeitung от 16 ноября, в которой говорилось, что произведённые компанией SwissP Defence боеприпасы могли передать на Украину через польскую компанию UMO SP. Газета, в свою очередь, сослалась на сообщивший о поставках Киеву 145 тыс. снайперских и 150 тыс. автоматных патронов интернет-журнал Defense One. В целом Швейцария не экспортирует оружие на Украину из-за своего нейтрального статуса и запрещает реэкспорт швейцарских вооружений. Соответствующие запреты власти Швейцарии озвучили в течение 2022 года Германии, Испании и Дании. Однако в то же время страна поддерживает антироссийские санкции.
В разговоре с ИА Регнум политолог Юрий Светов спрогнозировал внутренний конфликт в Швейцарии из-за разрозненности мнений о нейтралитете по украинскому конфликту. По его словам, необходимость помощи Киеву в стране выносили даже на парламентские обсуждения, но и там не нашли поддержки, а после этого произошла громкая история с уходом в отставку главного исполнительного директора Ruag Бриджит Бек после её предложения европейским странам отправить оружие швейцарского производства на Украину. По мнению политолога, внутренняя борьба за нейтралитет, сопряжённая с давлением США, будет и дальше продолжаться в Швейцарии.
О начале расследования возможного реэкспорта 16 ноября сообщило Agence France-Presse. Цитируя представителя министерства экономики Швейцарии, агентство заявило, что конкретных комментариев на тот момент не было. В свою очередь, польская компания UMO PS утверждает, что никаких нарушений не допускала, а все проводимые транзакции подлежат проверке польским правительством.