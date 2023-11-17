Берн, 17 ноября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Власти Швейцарии начали расследование после сообщений СМИ о реэкспорте швейцарских боеприпасов на Украину через Польшу. Об этом сообщил 17 ноября официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарии Фабиан Майенфиш.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы пока не знаем, было ли что-либо незаконное и противоречащее законодательству, однако могу подтвердить, что SECO проводит определённое расследование», — заявил он ТАСС.

Речь идёт о статье издания Neue Zürcher Zeitung от 16 ноября, в которой говорилось, что произведённые компанией SwissP Defence боеприпасы могли передать на Украину через польскую компанию UMO SP. Газета, в свою очередь, сослалась на сообщивший о поставках Киеву 145 тыс. снайперских и 150 тыс. автоматных патронов интернет-журнал Defense One. В целом Швейцария не экспортирует оружие на Украину из-за своего нейтрального статуса и запрещает реэкспорт швейцарских вооружений. Соответствующие запреты власти Швейцарии озвучили в течение 2022 года Германии, Испании и Дании. Однако в то же время страна поддерживает антироссийские санкции.

В разговоре с ИА Регнум политолог Юрий Светов спрогнозировал внутренний конфликт в Швейцарии из-за разрозненности мнений о нейтралитете по украинскому конфликту. По его словам, необходимость помощи Киеву в стране выносили даже на парламентские обсуждения, но и там не нашли поддержки, а после этого произошла громкая история с уходом в отставку главного исполнительного директора Ruag Бриджит Бек после её предложения европейским странам отправить оружие швейцарского производства на Украину. По мнению политолога, внутренняя борьба за нейтралитет, сопряжённая с давлением США, будет и дальше продолжаться в Швейцарии.

О начале расследования возможного реэкспорта 16 ноября сообщило Agence France-Presse. Цитируя представителя министерства экономики Швейцарии, агентство заявило, что конкретных комментариев на тот момент не было. В свою очередь, польская компания UMO PS утверждает, что никаких нарушений не допускала, а все проводимые транзакции подлежат проверке польским правительством.