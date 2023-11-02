Киев, 2 ноября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Украина закупила у Швейцарии боеприпасы в нарушение запрета на экспорт оружия, сообщило 2 ноября американское издание Defence One.

Иван Шилов ИА REGNUM

В июле Киев импортировал боеприпасов на сумму не менее $346 067 021, причём на средства, не связанные с предоставленными западными союзниками.

Украина 14 июля получила 500 тыс. винтовочных патронов Winchester и 145 тыс. 338 Lapua Magnum, обозначив их в сопутствующих бумагах как бронебойные и для снайперской стрельбы на дальние дистанции. Их произвела швейцарская компания SwissP Defense, а поставил польский импортёр UMO. Однако Швейцария запретила поставки своих боеприпасов в Россию и на Украину. Из-за этого запрета Германия не смогла предоставить Украине швейцарские боеприпасы для зенитных орудий «Гепард».

Вместе с тем, Украина также получила 1 тыс. 152-мм снарядов для советских вооружений от болгарского производителя через Агентство стратегических резервов Польши. В документах указана сумма порядка $3 тыс. за снаряд.

Как сообщало ИА Регнум, ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм 1 ноября назвала попытки президента США Джо Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в Конгрессе циничной политической уловкой, которая должна отсрочить поражение Киева. Как отметила Ингрэм, в последнее время даже наибольшие сторонники ведения боевых действий не способны объяснить необходимость этого.

В беседе с ИА Регнум 11 августа гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что коррупция на Украине стала основой государственности. По его словам, для украинских чиновников выгодно затягивать конфликт, чтобы больше украсть. Как заявил Мухин, Украина осталась в феодальном прошлом, когда княжение означало кормление, то есть назначенный на должность госчиновник кормился с неё, но платил за это определённую мзду.