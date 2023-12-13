Москва, 13 декабря, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Танкист Западного военного округа с позывным Белка на купянском направлениирассказал, что поражал технику и позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) с одного выстрела, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Кадр из видео

«Было такое, что цель с первого выстрела поразили. Обычно первый выстрел — это пристрелочный, потом уже нас корректируют», — рассказал военнослужащий.

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Российский боец поведал также о работе экипажа Т-80. Работая на переднем крае, экипажи поддерживают мотострелковые подразделения, нанося мощные огневые удары по позициям ВСУ. Боец назвал основным отличием этого танка газотурбинный двигатель, который даёт большую мощность Т-80 и относительно лёгкий вес.

Механик-водитель с позывным Белка работал на металлургическом комбинате. На боевой работе военнослужащему помогает опыт службы по призыву, во время которой он тоже был танкистом.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре руководство концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») заявило, что возобновит создание танков Т-80 с нуля. До этого подвижные, манёвренные танки Т-80 БВМ оснастили всепогодным тепловизионным прицелом. Они могут работать в различных условиях.

В ноябре военнослужащие рассказали о преимуществах и работе «летающих» танков, которые прекрасно зарекомендовали себя в ходе спецоперации. Так, российский Т-80БВ называют снайперским «летающим» танком. Теоретически он может стрелять на расстоянии до пяти километров.

В 2019 году в России создали модификацию танка Т-80У — Т-80УЕ-1. Новая система управления огнем позволит модернизированному танку Т-80 вести прицельный огонь, двигаясь на скорости 35 км/ч.