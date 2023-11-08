Москва, 8 ноября, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Военнослужащие Западного военного округа рассказали о преимуществах и работе «летающих» танков Т-80БВ, которые прекрасно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции.

Цитата из видео Минобороны РФ. 2023. Россия Т-80БВМ

По словам командира боевой машины 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Пятый, российский Т-80БВ называют снайперским «летающим» танком. Теоретически он может стрелять на расстоянии до пяти километров.

Машина быстро ездит и называется «летающим» танком за счёт своего двигателя, потому что его мощность более 1 тыс. кубов. На танке установлено современное оборудование, способное самостоятельно рассчитывать температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер. Танкисту остаётся лишь обнаружить цель и отработать по ней, добавил в беседе с «РИА Новости» боец с позывным Кэп.

Как передавало ИА Регнум, первый вариант Т-80 серийно изготавливался в СССР с 1976 по 1978 год. Ими оснащались танковые части в Восточной Европе. Главная отличительная особенность боевых машин этого семейства — наличие газотурбинного двигателя. Машина могла двигаться по шоссе со скоростью 80 км/ч. Именно за это отличие танк получил прозвище «летающий».

В 2019 году в России создали новейшую модификацию танка Т-80У — Т-80УЕ-1. Система управления огнем позволила модернизированному танку Т-80 вести прицельный огонь, при этом башня может находиться в любом положении. Такой характеристикой не обладает ни один танк в мире.

Боевая машина также снабжена новым многотопливным газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Создан вариант двигателя мощностью 1400 лошадиных сил. В отличие от своих дизельных собратьев танк заводится при температуре минус 40 градусов и разгоняется по прямой до 80 километров в час.

В марте 2023 года модернизированные танки Т-80 российские войска активно использовали в боях за Артёмовск. В сентябре руководство концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») заявило о возобновлении создания танков Т-80 с нуля.